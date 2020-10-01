Клиенты пожаловались на сбои у мобильного ВТБ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - 1 октября происходили сбои в работе мобильного банка у ВТБ, подтвердили в пресс-службе кредитной организации.

У клиентов возникали проблемы со входом и проведением переводов и платежей. В качестве альтернативного источника им предлагали провести необходимые операции в web-версии приложения.

В банке затем сообщили, что "ВТБ Онлайн" возобновил нормальную работу с 14:30 по Москве, и принесли клиентам извинения.

С утра четверга на сбои жаловались и клиенты Альфа-банка. Двое из них рассказали, что кредитная организация не проводила в полном объеме операции в интернет-банке и телефонном центре. По данным сервиса Downdetector, сбои в работе Альфа-банка начались примерно в 9:30 и к полудню число жалоб достигло пика. Люди сообщали, что не могут войти в систему, провести операции или жаловались на сбой всех сервисов.