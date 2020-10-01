Призыв Мишустина следить за высказываниями относился к словам Трутнева о Севморпути

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина к коллегам по правительству следить за своими высказываниями относился к ситуации, сложившейся в результате публичных комментариев вице-премьера Юрия Трутнева о прогнозной загрузке Северного морского пути (СМП), сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве РФ.

"Комментируя предположения о транспортировке грузов по СМП, высокопоставленный чиновник неожиданно начал давать оценки деталям контрактов между различными крупными компаниями, что могло быть интерпретировано как негатив об экономической деятельности "Роснефти", в частности активно развивающегося проекта "Восток Ойл". Так как "Роснефть" является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков, такого рода высказывания могут нанести прямой ущерб государственным интересам", - пояснил собеседник агентства.

В четверг на заседании правительства РФ Мишустин призвал коллег по правительству следить за своими высказываниями, которые могут повлиять на котировки публичных компаний, при этом не стал публично говорить, что стало поводом для такого напоминания.

"Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что в условиях непростой экономической ситуации все члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям. На каждом из нас серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами. Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике", - сказал Мишустин, открывая заседание правительства в среду.

"Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе", - обратился он к членам кабинета.