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Мишустин призвал министров следить за словами о публичных компаниях

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин призвал членов правительства следить за своими высказываниями, которые могут повлиять на котировки публичных компаний. Что именно стало поводом для этого предостережения, он не уточнил.

"Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что в условиях непростой экономической ситуации все члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям. На каждом из нас серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами. Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике", - сказал он, открывая заседание правительства.

"Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе", - обратился он к членам кабинета. На этих словах премьера трансляция была прервана.

В последние дни наиболее заметным движением котировок после заявлений чиновников отметился "Газпром": интерпретация слов замминистра энергетики Павла Сорокина об источниках финансирования программы газификации как сигнала о возможном снижении дивидендов стала причиной резкого падения акций монополии. Спустя сутки с разъяснениями пришлось выступать зампреду правления "Газпрома" Фамилу Садыгову.

Михаил Мишустин Газпром правительство Павел Сорокин Фамил Садыгов

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