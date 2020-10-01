МИД заявил о наличии у РФ своих данных о боевиках из Сирии в Карабахе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия располагает собственными данными о том, что боевики из Ближнего Востока воюют в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас эти данные имеются, это информация, которой мы располагаем", - сказала она в четверг на брифинге, отвечая на вопрос, располагает ли Россия собственными данными по линии спецслужб о переброске наемников в зону карабахского конфликта.

Как отметила дипломат, такая информация появлялась и в многочисленных публикациях СМИ и в соцсетях. "Но делая подобный комментарий, который вчера был опубликован на сайте МИД, мы, безусловно, располагали и собственными наработками, фактами и информацией", - подчеркнула Захарова.

Накануне, 30 сентября, в МИД РФ заявили, что в зону нагорно-карабахского конфликта перебрасываются незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии. Об этом говорилось в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что в Москве глубоко озабочены этими процессами, "которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона".

"Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона", - подчеркнули в МИД РФ.

Обострение конфликта в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Азербайджанская сторона располагает информацией о том, что среди убитых армянских военных есть этнические армяне-наемники из Сирии и стран Ближнего Востока, заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

Между тем, по данным армянской стороны, Турция на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе перебросила в Азербайджан около 4 тыс. боевиков из северных районов Сирии.