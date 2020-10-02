CNN сообщил о вербовке сирийских наемников для отправки в Карабах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Телеканал CNN представил данные о том, что поддерживаемые Турцией наемники из северной Сирии готовятся к переброске в Нагорный Карабах.

"Я добровольно согласился на это, как и 90% моего подразделения. Мы заключили контракт на три месяца и ежемесячно будем получать $1,5 тыс. от нашего командира", - заявил CNN мужчина, являющийся, по данным телеканала, боевиком.

Он также сказал, что принадлежит к "мятежной Сирийской национальной армии, которую поддерживает Турция".

По информации собеседника CNN, добровольцы собираются в районе Хавар Килис недалеко от сирийско-турецкой границы в ожидании транспортировки к зоне карабахского конфликта.

Ранее в четверг президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что располагает твердыми сведениями о прибытии сирийских боевиков в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия также располагает собственными данными о том, что боевики из Ближнего Востока воюют в Нагорном Карабахе

По данным армянской стороны, Турция на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе перебросила в Азербайджан около 4 тыс. боевиков из северных районов Сирии. В Анкаре эти данные опровергали.

В свою очередь азербайджанская сторона заявляла, что располагает информацией о том, что среди убитых армянских военных есть этнические армяне-наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.