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Москалькова призвала возбудить дело из-за инцидента с Навальным

Москалькова призвала возбудить дело из-за инцидента с Навальным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова С
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась в поддержку возбуждения уголовного дела для расследования случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" в четверг.

Она ожидает, что "Германия предоставит нам заключение экспертов, может, сам Навальный даст пояснение по этому вопросу".

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

С самого начала Россия и страны Запада стали обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что оппозиционер был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Там уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта "Северный поток 2".

В свою очередь в Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и заявляют о готовности обмениваться информацией. Кроме того, отмечается, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, хотя доследственные действия проводятся. При этом подчеркивается, что Россия заинтересована в том, чтобы пролить свет на причины произошедшего.

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Хроника 20 августа – 01 октября 2020 годаНавальный попал в больницу
Татьяна Москалькова Алексей Навальный Германия

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