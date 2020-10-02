Пять стран в ООН призвали РФ "раскрыть обстоятельства отравления" Навального

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Постпреды Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Эстонии при ООН призвали Россию "в срочном порядке и полностью раскрыть обстоятельства отравления" Алексея Навального веществом из группы "Новичок" и проинформировать об этом Совет Безопасности.

В последний день председательства Нигера в Совбезе, 30 сентября, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Великобритания направили письмо на имя председателя Абду Абарри и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и попросили распространить его в качестве документа Совета Безопасности.

"Мы считаем, что использование нервно-паралитического вещества группы "Новичок" при ужасном отравлении господина Алексея Навального представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Мы призываем Российскую Федерацию безотлагательно, полностью и транспарентным образом раскрыть обстоятельства этого нападения и проинформировать в этой связи Совет Безопасности", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции в четверг, посвященной началу российского председательства в СБ, посоветовал Германии и другим странам "сотрудничать с российскими властями", а не "в спешке перед окончанием председательства Нигера в Совете Безопасности составлять письма (с запросом на брифинг по ситуации с Навальным - ИФ)".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Россия и страны Запада продолжают обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что оппозиционер был отравлен, и призывают Россию дать разъяснения. Москва заявляет, что Германия не предоставляет данные по Навальному, и поэтому не видит оснований юридических оснований для возбуждения уголовного дела.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.