Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:17Заразились
на 01.10В России 1 185 231+8 945В мире 33 968 093+326 540

Пять стран в ООН призвали РФ "раскрыть обстоятельства отравления" Навального

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Постпреды Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Эстонии при ООН призвали Россию "в срочном порядке и полностью раскрыть обстоятельства отравления" Алексея Навального веществом из группы "Новичок" и проинформировать об этом Совет Безопасности.

Навальный попал в больницу

В последний день председательства Нигера в Совбезе, 30 сентября, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Великобритания направили письмо на имя председателя Абду Абарри и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и попросили распространить его в качестве документа Совета Безопасности.

"Мы считаем, что использование нервно-паралитического вещества группы "Новичок" при ужасном отравлении господина Алексея Навального представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Мы призываем Российскую Федерацию безотлагательно, полностью и транспарентным образом раскрыть обстоятельства этого нападения и проинформировать в этой связи Совет Безопасности", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции в четверг, посвященной началу российского председательства в СБ, посоветовал Германии и другим странам "сотрудничать с российскими властями", а не "в спешке перед окончанием председательства Нигера в Совете Безопасности составлять письма (с запросом на брифинг по ситуации с Навальным - ИФ)".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Россия и страны Запада продолжают обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что оппозиционер был отравлен, и призывают Россию дать разъяснения. Москва заявляет, что Германия не предоставляет данные по Навальному, и поэтому не видит оснований юридических оснований для возбуждения уголовного дела.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

ООН Бельгия Эстония Франция Германия Великобритания Россия Алексей Навальный Василий Небензя

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

CNN сообщил о вербовке сирийских наемников для отправки в Карабах

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения сообщила о сбитом возле Еревана азербайджанском беспилотнике

Армения сообщила о сбитом возле Еревана азербайджанском беспилотнике
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе подсчитали потери Азербайджана с начала конфликта

Пандемия коронавируса

В Италии выявили рекордное с апреля суточное число зараженных COVID-19

ЕС расширил список санкций за строительство Крымского моста

Brexit

Финансовые компании вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

Финансовые компании вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

Лавров обвинил Берлин в проведении курса на сдерживание России

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин, Трамп и Макрон потребовали прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Армении заявили о еще двух сбитых самолетах противника

В Карабахе сообщили о сбитых самолете и вертолете противника

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');