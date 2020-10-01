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Чиновники заявили, что электроэнергетика РФ готова к ухудшению ситуации с COVID-19

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Электроэнергетическая отрасль РФ готова к работе в условиях усложнения эпидемиологической обстановки, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго со ссылкой на слова замглавы Евгения Грабчака.

"За время с начала пандемии отраслью накоплен необходимый опыт, позволяющий обеспечить ее надежное функционирование. Полностью ликвидированы технологические риски, связанные с COVID-19", - отметил чиновник.

Сейчас "на удаленке" работают около 30% сотрудников компаний электроэнергетики. "Это прежде всего люди, находящиеся в группе риска", - уточнил Грабчак.

По его словам, эпидемиологическая ситуация не повлияла на выполнение ремонтных программ в отрасли - они идут по планам.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в "Россетях", "сейчас сохраняется разумный баланс между очной и удаленной работой" в компании. При этом "Россети" следят за ситуацией и "при необходимости" готовы к увеличению числа дистанционных работников, заключили в пресс-службе.

Хроника 09 января – 01 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Минэнерго РФ Евгений Грабчак Коронавирус

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