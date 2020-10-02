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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:11Заразились
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Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года

Кроме того, Виталий Зверев выступил против ужесточения ограничений по коронавирусу

Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Победить коронавирус возможно к концу следующего года, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

"Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится", - сказал Зверев "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, пока иммунитета не будет у 70% населения, заболеваемость коронавирусом будет расти. "Вирус никуда не делся. Будет обязательно подъем. Думаю, в январе-феврале пойдет на спад из-за погодных условий. Ждать больших изменений нечего. Хоть сейчас и ограничено движение (с заграницей - ИФ), но оно есть, будут вирус привозить то оттуда, то отсюда, в регионах разная ситуация", - сказал Зверев.

Он отметил, что сейчас по России хоть и есть подъем заболеваемости коронавирусом, но он "ожидаемый, не такой серьезный, чтобы можно было об этом говорить - есть обеспеченность койками, врачами, лекарствами, нечего бояться".

Академик напомнил, что подъем заболеваемости коронавирусом в феврале-марте шел практически в геометрической прогрессии, а сейчас - "это уже плато фактически, в повышениях этих ничего страшного нет, это обычная ситуация".

Отвечая на вопрос, нужно ли ужесточать ограничения, Зверев сказал: "Считаю, это делать нельзя". "Как показал опыт, люди, находящиеся на изоляции, здоровее не становятся, хроники усугубляют свои болезни, не могут вовремя получить медпомощь. Где-то количество обращений к врачам после снятия мер на 100% превысило обычные цифры, это во всех странах отмечено. Надо смотреть, сколько мы потеряем от коронавируса, а сколько - от других ограничительных мер", - пояснил он.

Также Зверев посоветовал не забывать и о других потерях: "Онлайн-образование - это не образование. Немцы говорят, что самые большие потери произошли из-за того, что не удалось дать полноценное образование школьникам и студентам. Наверно, надо разумно подходить к этому. Без массовых мероприятий можно обойтись, но полностью людей закрывать чревато серьезными последствиями, и народ уже не отреагирует на это", - сказал он.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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