Вице-президент Сбербанка по экосистеме будет отвечать за маркетинг и коммуникации

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент Сбербанка, директор по росту бизнеса экосистемы SberX Владислав Крейнин 7 октября будет назначен старшим вице-президентом, директором департамента маркетинга и коммуникаций, сообщила кредитная организация.

Сейчас департамент маркетинга и коммуникаций возглавляет Виктор Шкипин. Банк сообщил о его грядущем уходе "по личным причинам" 1 октября. Шкипин отвечал за вывод на рынок бренда "Сбер".

Крейнин в новой должности будет отвечать и за свое прежнее направление работы, и за маркетинг и коммуникации.

"Объединение функций маркетинга и роста - мировой тренд, которому уже последовали такие компании, как Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Kelloges, Best Buy и другие", - объяснил через пресс-службу первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Крейнин работает в Сбербанке с 2015 года. До этого возглавлял основанную им же компанию KnockApp Inc, был гендиректором платформы "Йополис", директором по маркетингу "Афиша-Рамблер". Также работал в компаниях Everbrand и CoChanges.