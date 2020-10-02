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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
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Голикова заявила об отличии текущей ситуации с COVID-19 от весенней

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об ожидаемом росте случаев коронавируса в РФ, но подчеркнула, что ситуация принципиально отличается от начала пандемии.

"Мы на протяжении последних двух недель наблюдаем рост численности (случаев - ИФ) коронавирусной инфекции, мы его ожидали. Я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас", - сказала Голикова журналистам в пятницу.

По ее словам, рост связан "с возвращением на работу больших трудовых коллективов, а с другой стороны - это осенне-зимний сезон, появление циркуляции и гриппа, и пневмонии".

"Первыми, кто подвергается росту - это крупные города, где большая плотность населения, порядка 60% прироста приходится сейчас на Москву", - сообщила вице-премьер.

При этом она сказала, что тем не менее, "сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была в начале пандемии в марте этого года, тогда мы только готовились".

"Это был неизвестный вирус, а сейчас мы понимаем, с чем имеем дело. У нас готовы медицинские работники, коечный фонд, у нас достаточно средств индивидуальной защиты", - уточнила она.

По словам вице-премьера, на исследованиях находится первая вакцина от COVID-19, "на подходе в октябре вторая вакцина, которая тоже пойдет в третью фазу (испытаний - ИФ) - вакцина новосибирского "Вектора", и еще одна российская вакцина находится на клинических исследованиях - это вакцина центра имени Чумакова".

Хроника 09 января – 02 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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