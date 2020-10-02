Апелляция отменила приговор фигуранту дела о попытке подрыва бизнесмена Пригожина

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд признал незаконным приговор в отношении активиста Владимира Иванютенко, осужденного в феврале на 3,5 года колонии-поселения за незаконное приобретение взрывчатых веществ.

Решение суда первой инстанции отменено, и дело направлено на новое рассмотрение, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В феврале Невский районный суд северной столицы признал Иванютенко виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и приговорил его к 3,5 годам колонии-поселения, а также штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Суд первой инстанции установил, что мужчина незаконно хранил в магазине "Пятерочка" и передал для изготовления взрывного устройства человеку, участвовавшему в оперативном эксперименте, отрезок огнепроводного шнура, содержащего дымный порох, и два электродетонатора с зарядом гексогена массой около 1 г.

В ходе судебного разбирательства дознание указывало, что фигурант является активным участником запрещенной в России националистической организации "Антивоенный комитет", склонен к экстремизму, в том числе с использованием силовых методов, а также не имеет регистрации на территории в РФ.

Подсудимый в свою очередь отрицал причастность к "Антивоенному комитету" и называл возбужденное в отношении него дело "провокацией правоохранительных органов".

По данным СМИ, Иванютенко готовил покушение на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, намереваясь подорвать его автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства.