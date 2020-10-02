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В России создали прибор для выявления коронавируса в воздухе

Такими устройствами уже в этом месяце оснастят в тестовом режиме общественные места и объекты транспорта

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Общественные места и объекты транспорта уже в этом месяце в тестовом режиме оснастят приборами для автоматической детекции патогенных биологических объектов, в том числе коронавируса, сообщил заведующий отдела природно-очаговых инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Артем Ткачук.

"Это устройство, которое позволяет определить наличие в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов совершенно разной природы - вирусов, бактерий, токсинов, и этот прибор может работать без прямого участия человека, в постоянном режиме 24/7 оценивать появление в воздухе опасных биологических агентов", - сообщил Ткачук журналистам.

Он уточнил, что разработка прибора велась с 2015 года. "Поскольку сейчас возникла острая необходимость в средствах диагностики и быстрого обнаружения таких опасных инфекционных заболеваний, как SARS-cov-2, соответственно этот прибор в настоящее время завершает государственные испытания и готовится к массовому серийному производству", - пояснил ученый.

Пандемия коронавируса

По его словам, сейчас ведется работа по установке автоматических комплексов детекции патогенных биологических агентов на объектах транспорта и в местах массового скопления людей для того, чтобы предотвратить попадание вируса и как можно раньше его обнаружить.

"Пилоты по размещению этого оборудования у нас начинаются уже с октября. То есть, соответственно прогноз такой, что мы уже с этого года начнем комплектовать такие точки как аэропорты, метрополитен и несколько крупных зданий, которые хотят разместить такое оборудование для контроля вентиляции. Это сотни точек", - добавил он.

Устройство позволяет охватить площадь не менее 100 кв. метров, при этом у него есть специальный триггер, который отслеживает в режиме реального времени превышение опасной концентрации патогена и срабатывает в течение нескольких секунд.

"После поступления сигнала о превышении концентрации опасного вируса, бактерий или токсинов, запускается специфический анализ, который проводит уже углубленные пробы и может ответить на вопрос, что это конкретно за вид биологического агента и принять те или иные меры в зависимости от заявленного патогена", - сказал ученый.

Центр имени Гамалеи Артем Ткачук Коронавирус

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