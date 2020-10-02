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Мишустин проехал за рулем комбайна "Ростсельмаша"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Ростовскую область сел за руль комбайна, произведенного на заводе "Ростсельмаш", и проехал по территории предприятия.

Глава правительства вместе с гендиректором предприятия Валерием Мальцевым осмотрел технику, произведенную на заводе. Мишустин сел в кабину комбайна Torum 785 и проехал по территории "Ростсельмаша".

В ходе посещения завода Мишустин заявил о готовности помочь предприятию инвестициями в новое производство и экспортный потенциал.

"Очень важно, что мы оказываем поддержку, субсидируем "Ростсельмаш". Важно, чтобы инвестиции в основной фонд акционерного общества пошли. Нам часто говорят: нужна поддержка и так далее. (...) Наверное, самое лучшее - это инвестиции в новое производство, возможность локализации, в экспортный потенциал", - сказал он.

Мишустин также обратился к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову с просьбой поддержать это направление.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. Сейчас это крупнейший производитель сельскохозтехники в СНГ, контролирующий более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка. Продукция "Ростсельмаша" поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий в пяти странах. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. В середине августа компания "Ростсельмаш" представила беспилотный комбайн.

Михаил Мишустин Ростсельмаш

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