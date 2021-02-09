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"Ростсельмаш" опробует выпуск комбайнов в Азербайджане

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Ростсельмаш" обсуждает с азербайджанскими партнерами возможность наладить в этой стране совместное производство по выпуску комбайну мощностью больше ста штук в год, сообщил замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин. По его словам, в 2021 году в Азербайджане планируется выпустить опытную партию машин.

В 2020 году "Ростсельмаш" увеличил объем экспорта больше чем на 30%, добавил Сорокин.

"Более того, благодаря созданию совместного предприятия в городе Чирчик и успешному трансферу технологий стала возможна организация производства высокотехнологичной сельскохозяйственной техники на территории Республики Узбекистан. В этом году запланирован выпуск более 100 комбайнов "Вектор" и "Дон", - сказал замгубернатора.

О планах запустить сборочное производство в Азербайджане гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев сообщал еще в 2019 году. Тогда предполагалось, что проект будет запущен в 2020 году, на первом этапе планировалось выпустить 40-50 машин.

В ноябре 2019 года на российского-азербайджанском форуме "Ростсельмаш" и "Азермаш" (занимается производством автомобилей, учредители - иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar) подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает создание в республике сборочного производства комбайнов. Документ предполагает организацию сборки комбайнов модели Nova.

Группа "Ростсельмаш" включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем Константина Бабкина и его бизнес-партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса.

Ростсельмаш Азербайджан Ростовская область Игорь Сорокин

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