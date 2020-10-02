"Роснефть" кардинально изменила состав правления

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что ввела в состав правления руководителей крупных региональных дивизионов и президента - председателя правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дину Маликову.

"Вовлечение руководителей крупных региональных дивизионов в работу коллегиальных органов материнской компании является распространенной отечественной и зарубежной практикой", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме Маликовой, в правление "Роснефти" вошли гендиректор РН "Юганскнефтегаза" Игорь Табачников, гендиректор "Башнефти" Хасан Татриев, гендиректор "РН-Ванкора" Владимир Чернов и гендиректор "Сузуна" Ильгам Кучуков.

Это решение принято "в целях улучшения координации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, а также для повышения производственной и экономической эффективности и усиления взаимодействия с крупнейшими региональными подразделениями ПАО "НК "Роснефть" по реализации перспективных проектов в нефтегазодобыче, призванных стать локомотивами развития компании в среднесрочной перспективе", объяснила компания.

Включение в правление главы ВБРР "направлено на обеспечение непрерывного мониторинга доступности кредитно-финансовых ресурсов", говорится в сообщении.

В правлении остались топ-менеджеры "Роснефти", в том числе два первых вице-президента, отвечающих за разведку и добычу, коммерцию и логистику, финансы и стратегическое планирование. Также в правлении остался главный геолог компании.

Выведенные из правления вице-президенты "Роснефти" продолжат свою работу в компании.

В конце декабря 2019 года "Роснефть" уже проводила масштабные изменения в управленческом составе, сменила нескольких вице-президентов в рамках оптимизации организационной структуры, направленной на повышение эффективности деятельности, приняла несколько организационно-кадровых решений. Так, вице-президентом по внутреннему сервису был назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче. Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, ранее занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам. Вице-президентом по кадровым и социальным вопросам вместо Юрия Калинина был назначен Алексей Артемьев. Вице-президентом-главным геологом стал Андрей Поляков, а Андрей Лазеев, ранее занимавший этот пост, возглавил СП "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".

В начале июля Дидье Касимиро был назначен первым вице-президентом "Роснефти" вместо Павла Федорова и стал, помимо блока по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике, курировать финансово-экономический блок.

До сегодняшнего дня в правление компании из 11 человек входили: главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, Рунье, Лирон, вице-президент - руководитель службы внутреннего аудита Геннадий Букаев, Касимиро, финансовый директор Петр Лазарев, статс-секретарь - вице-президент Елена Завалеева, вице-президент - руководитель аппарата компании Юрий Курилин, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин, Поляков, вице-президент - руководитель службы безопасности Урал Латыпов.