"ЛУКОЙЛ" с 2021 г. сократит рабочую неделю и зарплату в головном офисе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" с января 2021 года намерен сократить рабочую неделю сотрудников головного офиса до 35 часов и сократить заработную плату на 10%, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в компании.

В "ЛУКОЙЛе" пока не комментируют эту информацию.

Как сообщалось, руководство "ЛУКОЙЛа" в эпоху нестабильности на нефтяном рынке и снижения спроса на нефть задумалось об улучшении системы управления и оптимизации организационных затрат с целью повышения эффективности и финансовой устойчивости компании.

Несколько источников в НК сообщали, что в "ЛУКОЙЛе" разрабатывался комплекс мер по совершенствованию организационной структуры центрального аппарата управления. В частности, предполагалось некоторые функции центрального аппарата вывести в специально созданный сервисный центр поддержки бизнеса.

"Это позволит сократить уровни управления и оптимизировать численность как в самой компании, так и в дочерних обществах. На аутсорсинг могут быть выведены функции поддержки и учета", - пояснял один из собеседников агентства.

С 1 октября "Роснефть" временно перевела сотрудников центрального аппарата управления на сокращенную пятидневку продолжительностью 30 часов. Данная мера не распространяется на работников производственных подразделений "Роснефти".