Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:49Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

"ЛУКОЙЛ" с 2021 г. сократит рабочую неделю и зарплату в головном офисе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" с января 2021 года намерен сократить рабочую неделю сотрудников головного офиса до 35 часов и сократить заработную плату на 10%, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в компании.

В "ЛУКОЙЛе" пока не комментируют эту информацию.

Как сообщалось, руководство "ЛУКОЙЛа" в эпоху нестабильности на нефтяном рынке и снижения спроса на нефть задумалось об улучшении системы управления и оптимизации организационных затрат с целью повышения эффективности и финансовой устойчивости компании.

Несколько источников в НК сообщали, что в "ЛУКОЙЛе" разрабатывался комплекс мер по совершенствованию организационной структуры центрального аппарата управления. В частности, предполагалось некоторые функции центрального аппарата вывести в специально созданный сервисный центр поддержки бизнеса.

"Это позволит сократить уровни управления и оптимизировать численность как в самой компании, так и в дочерних обществах. На аутсорсинг могут быть выведены функции поддержки и учета", - пояснял один из собеседников агентства.

С 1 октября "Роснефть" временно перевела сотрудников центрального аппарата управления на сокращенную пятидневку продолжительностью 30 часов. Данная мера не распространяется на работников производственных подразделений "Роснефти".

ЛУКОЙЛ

Новости по теме

Новости

Песков подтвердил проработку вопроса о продаже Минску нефтяного месторождения

Песков подтвердил проработку вопроса о продаже Минску нефтяного месторождения

"Росатом" получит в управление главный актив группы FESCO

Избиратели Калифорнии поддержали право Uber и Lyft не нанимать водителей

"Газпром" обжаловал польский штраф на 6,5 млрд евро

Шанхайская биржа отложила IPO Ant Group

Нефть перешла к уверенному росту в ожидании новых сигналов от ОПЕК+

Пандемия коронавируса

Москва потратит в 2021 году 10 млрд рублей на вакцинацию от коронавируса

В октябре "АвтоВАЗ" показал лучшие за шесть лет месячные продажи Lada

В Совфеде правительству предложили доработать систему маркировки лекарств

Ozon косвенно подтвердил сообщения о готовившейся сделке со Сбербанком

Ozon косвенно подтвердил сообщения о готовившейся сделке со Сбербанком
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');