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Минздрав счел обнадеживающими результаты испытаний вакцины Sputnik V

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса Sputnik V показывают хороший, обнадеживающий результат, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналистам в пятницу.

"Мы проводим исследования с участием наших коллег из Белоруссии. Вчера стартовали клинические исследования, и мы видим, что результаты, которые сегодня получены, - они хорошие, обнадеживающие", - сказал он.

"Все идет штатно, все развивается по графику, который утвержден", - подчеркнул министр. По его словам, тестовые партии вакцины для отработки логистики поставлены во все регионы РФ.

Первой российской вакциной от COVID-19 стала Sputnik V, разработанная Институтом им. Гамалеи. Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Хроника 09 января – 02 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Sputnik V Михаил Мурашко Коронавирус Минздрав РФ

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