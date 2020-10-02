Запах гари в Ставрополе объяснили пожарами в других регионах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Едкий запах в воздухе в Ставрополе, на который жаловались местные жители, принес в город ветер с сопряженных с краем территорий, сообщил в инстаграме глава краевого Минприроды Андрей Хлопянов.

По словам министра, в ночь на 2 октября сотрудники "Ставропольского центра государственного экологического мониторинга" взяли пробы воздуха с помощью передвижного экологического поста. Это было связано с жалобой горожан на едкий запах, который почувствовали в различных частях Ставрополя.

"Согласно проведенному анализу, концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимый уровень. Наблюдается небольшое увеличение количества взвешенных частиц из-за мощной пылевой бури, обрушившейся на Ставрополье. Сильный ветер, который отмечается почти во всех территориях региона, принес запах, вызванный пожарами на сопряженных территориях края", - написал Хлопянов .

Он добавил, что проверки воздуха продолжаются в течение всей пятницы.