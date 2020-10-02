Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:36Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 279 697+311 604

Запах гари в Ставрополе объяснили пожарами в других регионах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Едкий запах в воздухе в Ставрополе, на который жаловались местные жители, принес в город ветер с сопряженных с краем территорий, сообщил в инстаграме глава краевого Минприроды Андрей Хлопянов.

По словам министра, в ночь на 2 октября сотрудники "Ставропольского центра государственного экологического мониторинга" взяли пробы воздуха с помощью передвижного экологического поста. Это было связано с жалобой горожан на едкий запах, который почувствовали в различных частях Ставрополя.

"Согласно проведенному анализу, концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимый уровень. Наблюдается небольшое увеличение количества взвешенных частиц из-за мощной пылевой бури, обрушившейся на Ставрополье. Сильный ветер, который отмечается почти во всех территориях региона, принес запах, вызванный пожарами на сопряженных территориях края", - написал Хлопянов .

Он добавил, что проверки воздуха продолжаются в течение всей пятницы.

Ставрополь

Новости по теме

Новости

Женщина покончила с собой у здания нижегородской полиции

"Роснефть" кардинально изменила состав правления

Дело о пытках в ярославской колонии

В Ярославле вынесли приговор двум фигурантам дела об избиении заключенных

Навальный попал в больницу

Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального

Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального
Пандемия коронавируса

Голикова заявила об отличии текущей ситуации с COVID-19 от весенней

Навальный попал в больницу

Омский профсоюз врачей обиделся на Навального

Омский профсоюз врачей обиделся на Навального
Пандемия коронавируса

Песков заявил, что о жестком карантине в РФ речи пока не идет

Песков заявил, что о жестком карантине в РФ речи пока не идет
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России превысил 9,4 тыс.

Суточный COVID-прирост в России превысил 9,4 тыс.

В РЖД анонсировали запуск нового плацкарта с удлиненной полкой

Дальневосточный федеральный университет присоединился к Университетской программе "Интерфакса"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');