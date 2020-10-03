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Минприроды Камчатки признало загрязнение участков Авачинского залива

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Превышение нефтепродуктов и фенолов выявили еще на трех участках Авачинского залива в Камчатском крае, сообщает в субботу пресс-служба Минприроды региона.

"Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе", - приводятся в сообщении слова врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова.

Уточняется, что результаты будут получены и обнародованы 5 октября. В причинах загрязнения власти будут разбираться совместно с надзорными органами.

По словам врио министра, предварительной причиной загрязнения можно назвать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа выявлено загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.

В свою очередь вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев дал поручение правительству Камчатского края разобраться в причинах массового выброса мертвых морских животных в регионе.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке.

Камчатка Камчатский край

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