Минприроды Камчатки признало загрязнение участков Авачинского залива

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Превышение нефтепродуктов и фенолов выявили еще на трех участках Авачинского залива в Камчатском крае, сообщает в субботу пресс-служба Минприроды региона.

"Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе", - приводятся в сообщении слова врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова.

Уточняется, что результаты будут получены и обнародованы 5 октября. В причинах загрязнения власти будут разбираться совместно с надзорными органами.

По словам врио министра, предварительной причиной загрязнения можно назвать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа выявлено загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.

В свою очередь вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев дал поручение правительству Камчатского края разобраться в причинах массового выброса мертвых морских животных в регионе.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке.