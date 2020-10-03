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В Минобороны опровергли причастность флота к загрязнению Камчатки

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций о возможной причастности Тихоокеанского флота (ТОФ) к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от г. Петропавловск-Камчатский, не соответствует действительности, заявил штаб ТОФ.

В РоссииМинприроды Камчатки признало загрязнение участков Авачинского заливаМинприроды Камчатки признало загрязнение участков Авачинского заливаЧитать подробнее

В сообщении, которое поступило в "Интерфакс", подчеркивается, что на полигоне "Радыгино" начиная с июня 2020 года никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было. В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, никаких мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось.

В военном ведомстве сообщили, что "перевозок крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России, в том числе зафрахтованными в интересах Минобороны России для снабжения Тихоокеанского флота в данном районе не осуществлялось". Кроме того, в водах было выявлено содержание фенола, а военные горюче-смазочные материалы с этим веществом не используют.

Минобороны готово помочь в устранении загрязнения при поступлении обращения от администрации Камчатского края.

Экологическая катастрофа?

Ранее пресс-служба Минприроды Камчатского края сообщила, что превышение нефтепродуктов и фенолов выявили еще на трех участках Авачинского залива в Камчатском крае, зафиксирована гибель морских животных.

Уточняется, что результаты будут получены и обнародованы в понедельник, 5 октября.

В причинах загрязнения власти будут разбираться совместно с надзорными органами.

По словам врио министра, предварительной причиной загрязнения можно назвать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа выявлено загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение правительству Камчатского края разобраться в причинах массового выброса мертвых морских животных в регионе. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что ситуация на Камчатке находится под контролем федеральных и региональных властей.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях кадры выброшенных на берег мертвых морских животных.

Камчатка Камчатский край Минобороны

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