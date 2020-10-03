В институте им.Чумакова связали критику Sputnik V с ускоренной регистрацией

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Зарубежная критика первой российской вакцины от коронавируса могла быть обусловлена возникшим вокруг нее информационным шумом в связи с ускоренной регистрацией этой вакцины, считает гендиректор института имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

В эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ он сообщил, что после создания первой вакцины было принято решение обеспечить ей ускоренную регистрацию.

Дело в том, пояснил он, "что сама ускоренная регистрация она, естественным образом отличается от мировой практики, и мы дали базу для критики". "Это не плохо и не хорошо, это естественный процесс, Минздрав решил изменить это правило", - заметил гендиректор института им.Чумакова.

Первой российской вакциной стала разработка Института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название Sputnik V.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" векторного действия разработана ГНЦ "Вектор", ожидается, что к 15 октября вакцина получит регистрацию.

Цент имени Чумакова разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.