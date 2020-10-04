Союз староверов выступил в защиту ЭКО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Всемирный союз староверов полагает, что ЭКО не противоречит христианской морали, и гибель эмбрионов в данном случае не может быть приравнена к аборту.

"К ЭКО я отношусь очень позитивно, если мы говорим о тех, кто не может забеременеть естественным путем. Для меня любая мораль, в том числе, христианская, базируется на ценности человеческой жизни. Все, что ведет к рождению здоровых детей, это благо. Все, что уничтожает детей и взрослых, это зло. ЭКО дает возможность появления новой человеческой жизни, поэтому оно не может быть злом", - заявил "Интерфаксу" глава Союза староверов Леонид Севастьянов.

Он отметил, что в Библии этот принцип выражен в истории Лота с его дочерями.

"Дочери Лота не погнушались даже забеременеть от своего отца при отсутствии других возможностей при том, что Библия строго осуждает инцест. Но мораль этой аллегории очень проста: дай начало новой человеческой жизни любым способом (...) Если организм не позволяет, то не грех прибегнуть к средствам, предлагаемым медициной", - считает Севастьянов.

По его мнению, усыновление, которое часто предлагают священники тем, кто не может родить своего ребенка, не заменит рождения собственного малыша. "Усыновить ребенка - это добродетель, причем очень высокого уровня. Но это не то же самое, что дать жизнь новому уникальному существу", - заявил Севастьянов.

Он также считает, что гибель эмбрионов при ЭКО не то же самое, что при аборте, где "специально убивается жизнь". "Уверен, что эмбрионы, которые получили, но не использовали при ЭКО, молятся за своих братьев и сестер, которым повезло стать рожденными детьми", - сказал Севастьянов.