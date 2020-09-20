РПЦ вновь призвала убрать ЭКО и аборты из системы ОМС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви (РПЦ) призвали государство вывести экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) из программы обязательного медицинского страхования (ОМС), назвав заявления о пересмотре позиции церкви в отношении этой процедуры преждевременными.

"Я надеюсь, что государство все-таки уберет ЭКО из финансирования по линии ОМС, и ЭКО перестанет быть таким средством, которое используется вместо лечения бесплодия", - сказал глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов в эфире телеканала "Спас".

Он также напомнил, что церковь давно просит власти вывести аборты из программы ОМС, но встречает отказ.

"Мы видим совершенно четкую попытку сохранить это ужасное количество абортов в нашей стране. Почему? Ведь аборт - это причина бесплодия, а бесплодный человек - это клиент ЭКО", - считает отец Федор.

По его мнению, ЭКО - бизнес, который продвигается через медицинскую систему. "А мы знаем, что куда влезают интересы бизнеса, к сожалению, там часто забота о здоровье человека отходит на второй план", - отметил священник.

Рассуждая о "безабортивном ЭКО", он заявил, что вне зависимости от технологии процедуры лишь 7% подсадок оплодотворенных яйцеклеток успешны, а в 93% случаев эмбрион погибнет. В случае оплодотворения нескольких яйцеклеток остальные замораживаются, но, по словам главы патриаршей комиссии, "срок хранения детей заканчивается, и за хранение надо платить деньги". По его утверждению, сегодня в мире 20 млн таких "замороженных детей", и дальнейшая их судьба неизвестна.

"Что касается выступлений представителей духовенства на эту тему, я считаю, что любые заявления о пересмотре "Основ социальной концепции Русской православной церкви" преждевременны именно в области биотехнологий, в области, касающейся ЭКО и суррогатного материнства, потому что любая манипуляция медицинская должна иметь так называемый катамнез, то есть наблюдения в течение длительного времени истории этих рожденных с помощью ЭКО детей", - убежден отец Федор.

Также он рассказал об опасениях педиатров относительно детей, рожденных после процедуры ЭКО, и свидетельствах "многих медиков" о том, что такие дети - "другие по течению заболеваний, по психологии, у них есть серьезные отличия, не всем родителям это хочется признавать".

"В конце концов, надо понимать, что только после того, как мы будем иметь картину в течение 50 лет, можно будет что-то говорить", - заключил священник.