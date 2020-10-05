Во Владивостоке митингующие докеры закидали касками свое начальство

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Митингующие из-за отставки гендиректора Заирбека Юсупова докеры ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO) в понедельник закидали касками руководство FESCO, переговоры не состоялись, сообщила пресс-служба компании.

"Президент FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор ВМТП Роман Кухарук приехали в порт по приглашению профсоюзной организации. Представитель профсоюза просил приехать и ответить на вопросы митингующих докеров. Однако по приезде им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что руководители FESCO в потасовку не вступали. "(Они - ИФ) получили травмы и были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправдана и недопустима. Мы шокированы таким поведением", - сообщается в комментарии компании.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по ДФО "Интерфаксу" сообщили, что на данный момент обращений по поводу ситуации в ВМТП не поступало. Агентству пока не удалось получить комментарий профсоюза предприятия.

Ситуация в ВМТП

Как сообщалось, в конце прошлой недели докеры ВМТП выходили на митинги, протестуя против прекращения полномочий генерального директора Заирбека Юсупова. По словам представителя профкома ВМТП, работники опасаются, что после смены руководителя ухудшатся условия работы на предприятии.

Менеджмент ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания FESCO) в связи с акцией работников ВМТП назвал самоуправством действия генерального директора ВМТП Юсупова. В FESCO напомнили, что этот порт является стратегическим предприятием, а значит, на территории ВМТП запрещены забастовки, препятствующие его работе.

Таким образом, забастовка, организованная Юсуповым, чьи полномочия закончились 1 октября, "является самоуправством", отметили в компании. "Этим действиям будет дана соответствующая правовая оценка ", - пообещали там.

Также руководство FESCO сообщило, что все существующие социальные гарантии работникам ВМТП будут сохранены, сообщил президент группы Коростелев.

Наблюдательный совет ВМТП 30 сентября принял решение досрочно прекратить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова. Новым гендиректором ПАО "Владивостокский морской торговый порт" со 2 октября стал Роман Кухарук.