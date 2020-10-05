Президент FESCO призвал докеров прекратить протесты

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев призвал Российский профсоюз докеров (РПД) и первичную профсоюзную организацию ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO) прекратить протесты.

"Мы намерены сохранить в полном объеме все социальные пакеты портовиков. Санкции к участникам протестных акций применяться не будут", - пообещал он.

Топ-менеджер выразил надежду, что сотрудничество FESCO и профсоюза докеров продолжится, "несмотря на сегодняшний инцидент": "Мы протягиваем вам руку товарища, но просим обеспечить прекращение протестных мероприятий и приступить к работе".

Коростелев приехал во Владивосток, чтобы представить коллективу ВМТП нового гендиректора Романа Кухарука. Докеры с прошлой недели протестуют против смена руководства порта, опасаясь ухудшения условий труда. Профсоюз пригласил Коростелева и Кухарука в порт на встречу с протестующими. Рабочие закидали топ-менеджеров касками, беседа не состоялась.

По оценке президента FESCO, "акция была срежиссирована и проведена окружением бывшего генерального директора порта Юсупова".

На встрече с руководителями компаний группы FESCO и дальневосточных морских организаций Коростелев пообещал встретиться с коллективом ВМТП и объяснить причины отставки прежнего гендиректора Заирбека Юсупова. Он также заверил, что группа будет развивать ВМТП и поддерживать существующие социальные гарантии и выплаты работникам порта. Кухарук пообещал стабилизировать ситуацию в коллективе и вернуть порт к стабильной работе.

Получить комментарий профсоюза предприятия "Интерфаксу" пока не удалось.