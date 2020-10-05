ФАС проверит закупки препаратов от COVID-19 в регионах из-за высоких цен

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ФАС России фиксирует факты, когда минздравы в регионах закупают препараты от COVID-19 выше цен, объявленных производителями, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев журналистам.

"Ряд поручений в региональные управления мы дали. Государственные заказчики ринулись закупать средства от коронавируса - причем по ценам выше, чем объявили производители. Между тем у нас вызывает сомнения обоснованность цены препаратов, объявленных (даже - ИФ) производителями. А некоторые госзаказчики начали покупать по 15 тысяч рублей (за пачку - ИФ) и дороже. Проверки в субъектах сейчас идут", - сказал Тенишев, не назвав регионы.

Он добавил, что ФАС обратилась к производителям препаратов от COVID-19 с просьбой обосновать цены на инновационные лекарства.

Как сообщалось, комиссия Минздрава России дала рекомендацию правительству включить три препарата от коронавируса на основе фавипиравира в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Речь идет о "Арепливире", "Коронавире" и "Авифавире".

Ранее производители сообщали, что намерены продавать лекарства на основе фавипиравира в аптеках по цене около 12 тыс. рублей за упаковку. "Российский фонд прямых инвестиций" обещал снизить цену препарата "Авифавир" до 8 тыс. рублей.