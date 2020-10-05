Минпросвещения опровергло планы перевода школ на удаленку

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ опровергло информацию о переходе на дистанционное обучение в школах в масштабах тех или иных регионов.

"Сведения о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение (в школах) в масштабах целого региона не соответствует действительности", - сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что занятия приостановлены примерно в 0,3% школ в рамках точечных мер по борьбе с распространением вируса, а в Москве школы ушли на плановые каникулы.

Ранее в понедельник замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк заявил, что принято решение о переводе школ в трех регионах на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Он сообщал, что на удаленку должны быть переведены школы в Москве, проверка проводится также по ситуации на Сахалине и в Ульяновской области.

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