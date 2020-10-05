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Ректор МГУ перевел на три недели на удаленку 30% сотрудников

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий своим приказом перевел на удаленную работу с 5 по 28 октября 30% сотрудников. Копия приказа есть в распоряжении "Интерфакса".

Пандемия коронавируса

В документе говорится, что перейти на дистанционную работу обязаны все работники старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевание. Исключение сделают для тех, чье присутствиие на рабочем месте критически важно для работы университета.

Это решение принято в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина. Мэр на прошлой неделе назвал обстановку с коронавирусом близкой к критической. Он предупредил, что если частичного перевода людей на удаленку и школьных каникул будет недостаточно, чтобы снизить распространение инфекции, могут быть введены более жесткие ограничения.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Хроника 09 января – 05 октября 2020 годаПандемия коронавируса
МГУ Москва коронавирус Виктор Садовничий

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