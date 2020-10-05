Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку

Владимир Путин назначил на эту должность Сергея Меликова

Глава Дагестана Владимир Васильев Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Владимира Васильева на посту главы Дагестана, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В связи с заявлением главы Республики Дагестан Владимира Васильева о досрочном прекращении полномочий (...) постановляю принять отставку (...) Васильева по собственному желанию", - говорится в тексте указа.

Тем же указом президент назначил Сергея Меликова временно исполняющим обязанности главы республики.

Другим своим указом глава государства назначил Васильева советником президента РФ, сообщили в пресс-службе.

Путин в формате видеоконференции провел встречу с Васильевым и Меликовым.

В начале общения глава государства спросил у Васильева, сколько он руководит Дагестаном. "Да вот четвертый год пошел", - сказал Васильев. Путин заметил: "Наверное, как один день пролетел".

Васильев с улыбкой согласился с этим высказыванием и заметил, что работа была интересной и живой. "Работа интересная, люди интересные, республика, там все уникальное", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Васильев на должности главы республики многое сделал для развития Дагестана. "Особенно в это сложное время многие вещи не боялись брать на себя и достойно выполняли и исполняли свой долг", - сказал президент, обращаясь к Васильеву.

По словам Путина, перед Васильевым стояли сложные задачи, и практически по каждому направлению достигнуты успехи. "Я это чувствую и вижу, надеюсь, что и людям это заметно. У меня будет наверняка еще возможность поблагодарить вас лично, сделаем это как можно быстрее", - сказал Путин.

Биография Сергея Меликова

Сергей Меликов родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуево Московской области.

В 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1994 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2011 году - Военную академию Генштаба ВС РФ. В 1986-2009 годах проходил военную службу на командных и штабных должностях во внутренних войсках МВД СССР, затем МВД РФ.

В 2011 году назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) - первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. В 2014 году он стал первым замначальника главного штаба внутренних войск МВД России.

С 12 мая 2014 года - полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

В феврале 2016 года Меликов был назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии.

В сентябре 2019 года Меликов стал членом Совета Федерации, представляющим исполнительную власть Ставропольского края.

О Владимире Васильеве

Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области. В 1972 г. окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1978 г. - Всесоюзный юридический заочный институт, в 1991 г. - Академию МВД СССР. Кандидат юридических наук.

В 1972-1983 гг. работал следователем, инспектором, старшим инспектором, заместителем начальника отдела, начальником отдела БХСС Бауманского РУВД Москвы. В 1983-1987 гг. - начальник отдела, заместитель начальника УБХСС ГУВД Москвы.

С 1992 г. - в МВД РФ, где прошел путь от главного инспектора Главной инспекции штаба МВД РФ до первого заместителя министра внутренних дел РФ - начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

В 1999-2001 гг. - заместитель секретаря Совета безопасности РФ. В 2001-2003 гг. - статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ.

С 2003 - депутат Госдумы. Член фракции "Единая Россия". В 2016 году был избран заместителем председателя Госдумы, возглавил фракцию "Единой России".

В октябре 2017 года был назначен врио главы Дагестана. В сентябре 2018 года он был избран главой республики депутатами народного собрания.