Путин поручил Меликову декриминализировать Дагестан

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил временно исполняющему обязанности главы Дагестана Сергею Меликову задачу продолжить работу по декриминализации республики.

"Нужно продолжить работу по декриминализации республики. Владимир Абдуалиевич (Васильев - ИФ) сделал немало по этому направлению, он сам об этом сказал, но нужно настойчиво работать по этому направлению и дальше", - заявил Путин на встрече с бывшим главой Дагестана Владимиром Васильевым и Меликовым в режиме видеоконференцсвязи.

В понедельник Путин своим указом досрочно прекратил полномочия Васильева на посту главы Дагестана, назначив врио Меликова. Васильев назначен советником президента РФ.

Президент отметил, что дагестанцы - честный и открытый народ, "очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, хамству административному и некорректному поведению со стороны представителей власти", и доверие населения Дагестана нужно завоевать.

"Есть составляющие, которые я считаю достаточно важными, если не первостепенными. Во-первых, Дагестан - многонациональная республика. И в Дагестане, как в капле воды, отражается все, что характерно для России - и многоконфессиональность, и многонациональность... И, что очень важно, на протяжении последних многих лет, десятилетий, межнациональные и межрелигиозные отношения, несмотря ни на какие сложности, (...) - эта составляющая всегда была в Дагестане прочной", - сказал Путин.

Он поручил и.о главы региона обязательно обратить внимание на этот аспект и заниматься этим направлением работы. "Нужно поддерживать все самое лучшее, что есть в этом смысле в Дагестане", - сказал Путин.

Он также напомнил о необходимости продолжения борьбы с коронавирусом в республике.

"Есть ещё вопросы (...): это, конечно же, развитие экономики. И на этой базе - решение социальных вопросов в сфере здравоохранения, образования и так далее", - сказал президент РФ.

Систематической поддержки требует уникальная культура Дагестана, добавил глава государства. "Это то, что требует систематической поддержки без всякого сомнения. И в этом сила Дагестана как многонациональной республики", - сказал Путин.

Он напомнил, что регион славится спортивными традициями, и предстоит много сделать и в этой области, в частности, сфере развития спортивной инфраструктуры.

Ранее на видеоконференции Путин отметил, что перед Васильевым стояли сложные задачи, и практически по каждому направлению достигнуты успехи. "Я это чувствую и вижу, надеюсь, что и людям это заметно. У меня будет наверняка еще возможность поблагодарить вас лично, сделаем это как можно быстрее", - сказал он.