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В Петербурге в сентябре зафиксирована рекордная смертность за 10 лет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В сентябре в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 5 739 смертей, следует из данных на сайте городского комитета по делам записи актов гражданского состояния.

На сайте комитета по делам ЗАГС доступна статистика рождаемости и смертности с 2011 года. Согласно ей, это самый высокий показатель смертности в сентябре за последние десять лет.

По данным комитета, в сентябре 2019 года в городе зарегистрировали 4 607 смертей, а в сентябре 2018 года - 4 624.

Ранее замглавы комитета здравоохранения Петербурга Андрей Сарана призвал не делать преждевременных выводов о высокой смертности от COVID-19.

"Я хотел бы отложить этот разговор до марта (2021 года - ИФ), когда Росстат и Петростат опубликуют реальные годовые цифры. Они будут выверены, а сейчас это очень динамично меняющийся показатель", - сказал Сарана.

"(В марте 2021 года - ИФ) все встанет на свои места, и Петербург будет одним из лучших в России, с минимальной летальностью. У нас никакой паники нет по поводу статистики, это просто статистика, и все зависит от того, как считать", - добавил он.

Санкт-Петербург

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