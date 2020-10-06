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Что случилось этой ночью: вторник, 6 октября

Захват правительственных зданий в Бишкеке, уничтожение центрального склада оружия Армении, версии ученых о ЧП на Камчатке

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В центре Бишкека продолжились столкновения демонстрантов с силовиками после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Митингующие прорвались в здание парламента, откуда незадолго до их прихода выехала колонна машин, ворвались на территорию госкомитета нацбезопасности, где в СИЗО содержался экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, и освободили его. Утром протестующие захватили здание мэрии города. По данным минздрава страны, в столкновениях погиб один человек. До столкновений партия-лидер заявила о готовности к повторному голосованию.

- В Азербайджане сообщили об уничтожении центрального склада оружия и боеприпасов ВС Армении.

- Ученые пока не смогли объяснить экологическое ЧП на Камчатке. Несколько гипотез еще предстоит проверить, в частности, выброс токсинов из-за цветения фитопланктона или утечки очень токсичных веществ антропогенного или природного происхождения.

- В Петербурге в сентябре зафиксирована рекордная смертность за 10 лет. В этом году зарегистрировано 5 739 смертей, в 2019 и 2018 году - 4 607 и 4 624 соответственно.

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