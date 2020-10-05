Ученые пока не смогли объяснить экологическое ЧП на Камчатке

Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Концентрация фенола и углеводородов в пробах воды из Авачинского залива достигает 2-4 ПДК, содержание вредных веществ начинает представлять угрозу для морских животных с 20-30 ПДК, заявил заведующий отделом и лабораторией мониторинга Государственного Океанографического Института Александр Коршенко, слова которого приводит пресс-служба Минприроды РФ.

В понедельник в научно-исследовательском центре "Планета" состоялось мероприятие, посвященное вопросам загрязнения акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Оно прошло под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Ученые выдвигали разные гипотезы загрязнения побережья Камчатки.

По словам генерального директора научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета" Василия Асмуса, которого цитирует Минприроды, для понимания ситуации был проанализирован большой объем наблюдений.

"Космические снимки, сделанные в различных спектрах, позволили установить, что 9 сентября произошел значительный вынос пресных вод в акваторию океана в районе устья реки Налычева. Эксперты отмечают, что вынос носил типичный характер и был связан с переносом осадочных пород, характерным для горных рек. Недавние снимки из космоса также позволяют говорить о повышенной концентрации хлорофилла и взвешенных частиц в прибрежных водах, однако это можно объяснить прохождением штормового циклона в конце сентября. Подтвердить или опровергнуть факт загрязнения эти данные не позволяют", - говорится в сообщении Минприроды.

Объяснить выброс морских животных на берег не может также гипотеза о резком выбросе полуорганических пестицидов. По словам Коршенко, они чаще всего действуют на живые организмы как канцероген и мутаген.

Шторм, считает он, также не мог привести к подобным последствиям, поскольку затрагивает только верхние 25-30 метров поверхности моря, и морские организмы пережидают его на глубине.

По словам генерального директора научно-производственного объединения "Тайфун" Вячеслава Шершакова, в сентябре и начале октября также не произошло никаких аномальных событий, которые могли бы объяснить факт гибели животных.

"Оставшиеся гипотезы - выброс токсинов из-за цветения фитопланктона или утечки очень токсичных веществ антропогенного или природного происхождения - еще предстоит проверить. Возможно, ответ даст анализ придонных отложений и проб животных", - надеются в Минприроды.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга "Snowave Surf School" Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Пока специалисты рассматривают три версии причин случившегося: техногенное загрязнение; природные явления, например, воздействие токсичных микроводорослей, и версия, связанная с сейсмической активностью на полуострове, с деятельностью вулканов.