Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 414 612+264 144

ФСБ задержала военного и его брата по делу о передаче Эстонии гостайны

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ФСБ задержала российского военнослужащего и его брата в Смоленске и Пскове по подозрению в передаче секретных данных эстонским спецслужбам, возбуждено дело по статье о госизмене (275 УК РФ).

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ "Интерфаксу" сообщили, что брат военного постоянно проживал на территории Эстонии. В отношении обоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За госизмену предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

ФСБ России

Новости
Пандемия коронавируса

Россиянам разъяснили, можно ли ехать отдыхать, если у ребенка в школе карантин

Число случаев COVID-19 в Москве за сутки превысило четыре тысячи

Число случаев COVID-19 в Москве за сутки превысило четыре тысячи
Пандемия коронавируса

Крым установил третий антирекорд подряд по приросту случаев COVID-19

Экологическая катастрофа на Камчатке

Специалисты заявили о гибели 90% донных организмов в Авачинском заливе

Специалисты заявили о гибели 90% донных организмов в Авачинском заливе
Экологическая катастрофа на Камчатке

Возможной причиной ЧП на Камчатке назвали полигон ядохимикатов

Оформление выплат по ОСАГО планируют проводить в онлайн-режиме

Оформление выплат по ОСАГО планируют проводить в онлайн-режиме
Экологическая катастрофа на Камчатке

Ученые пока не смогли объяснить экологическое ЧП на Камчатке

Ученые пока не смогли объяснить экологическое ЧП на Камчатке

Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе в разговоре с Пашиняном

Взятые на Камчатке пробы воды и грунта будут готовы к вечеру понедельника

Взятые на Камчатке пробы воды и грунта будут готовы к вечеру понедельника

В Петербурге в сентябре зафиксирована рекордная смертность за 10 лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');