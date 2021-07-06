ФСБ объявила о задержании консула Эстонии в Петербурге

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ФСБ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, сотрудники спецслужбы задержали Лятте с поличным в северной столице "при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.