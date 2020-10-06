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Специалисты заявили о гибели 90% донных организмов в Авачинском заливе

Специалисты заявили о гибели 90% донных организмов в Авачинском заливе
В бухте Вилючинской Авачинского залива
Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Кроноцкого заповедника совместно со специалистами Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обследовали акваторию Авачинского залива и обнаружили, что там массово погибла донная живность.

"Мы обследовали дно океана у устья реки Налычево, в бухте Спасения, бухте Гротовая, в окрестностях острова Старичкова. При погружении на глубину 5-15 метров практически на протяжении всего пути были обнаружены мёртвые морские ежи, морские звезды, балянусы, рыбы, морские черви, панцирные и голожаберные моллюски. Если сравнить с тем, что я наблюдал до загрязнения океана, можно сделать вывод, что погибло около 90% всех донных организмов. У мыса Налычево видимость нулевая, вода коричневого цвета из-за взвеси разложившихся гидробионтов, что нехарактерно для мелководных скалистых открытых рифов. На поверхности также присутствует множество плавающей органики", - цитирует пресс-служба заповедника водолаза Александра Коробока, который помогал в обследовании дна.

Специалисты пришли к выводу, что отравляющее тяжелое вещество распространяется на юг, и, оседая, убивает обитателей дна.

Во время экспедиции исследователи осмотрели побережье и острова и отметили, что морские млекопитающие и птицы не пострадали. Их численность и распределение соответствует сезону. На протяжении всего пути были отобраны пробы воды и грунта в океане и впадающих в него реках. Также специалисты отобрали умерших животных для проведения анализа.

В свою очередь старший научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", морской биолог Иван Усатов считает, что сейчас основная угроза нависла над каланами - животными, занесенными в Красную книгу России.

"Они не могут кормиться павшими морскими ежами, которые являются основой рациона этих морских млекопитающих. Соответственно резкое сокращение количества донных организмов повлияет на состояние и численность популяции морских выдр. Как только позволит погода, мы отправимся на остров Уташуд в акватории Южно-Камчатского заказника - это одно из ключевых мест обитания каланов и ларг. Там мы оценим обстановку визуально и возьмем пробы", - сообщил Усатов.

Параллельно другая группа сотрудников Кроноцкого заповедника совместно с лаборантом Камчатгидромета осмотрела береговую полосу в приустьевой части рек Халактырка, Таенка и Налычева. Были отобраны пробы воды. Мертвых животных на берегу, как и источника загрязнения, специалисты не обнаружили.

Все пробы воды, взятые в реках и в океане, переданы в лабораторию Камчатгидромета для проведения анализов.

Экологическая катастрофа на Камчатке

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

По данным Минприроды РФ, расширенный анализ проб воды с тихоокеанского побережья Камчатки завершится к 8 октября.

Пока специалисты рассматривают три версии причин случившегося: техногенное загрязнение; природные явления, например, воздействие токсичных микроводорослей; сейсмическая активность на полуострове и деятельность вулканов.

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки

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Хроника 03 – 06 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
Авачинский залив Камчатка

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