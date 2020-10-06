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Что произошло за день: вторник, 6 октября

Выводы ОЗХО об отравлении Навального, антирекорды по COVID-19 в Москве, новые премьер и председатель парламента Киргизии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве за минувшие сутки зафиксированы два антирекорда по COVID-19. Выявлено 4 082 новых случая COVID-19 - это максимум с 15 мая. В больницу попали более тысячи человек. В целом по России коронавирус нашли за сутки у 11 615 человек. В столице с 9 октября приостанавливается льготный проезд для школьников, москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Продажа билетов в театры и музеи переводится в режим онлайн. О пропускном режиме пока речи нет.

- ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком". Организация пришла к выводу, что оппозиционера отравили новым типом "Новичка", структурно похожим на два других, уже запрещенных вещества из этого семейства. В Кремле доклад ОЗХО пока не получали. Сам оппозиционер решил обратиться к двум спецдокладчикам ООН, чтобы они расследовали его отравление.

- Специалисты заявили о гибели 90% донных организмов в Авачинском заливе. Сотрудники Кроноцкого заповедника и КамчатНИРО сообщили, что отравляющее вещество распространяется на юг, и, оседая, убивает обитателей дна. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об угрозе биологической безопасности в России из-за опасных объектов площадью более 77 тысяч гектаров.

- Новым премьером Киргизии стал Садыр Жапаров. В ночь на вторник протестующие освободили политика из колонии, где он отбывал срок по делу о захвате заложника. Между тем оппозиционный депутат Мыктыбек Абдылдаев возглавил парламент Киргизии. ЦИК признал итоги парламентских выборов недействительными. Между тем СМИ сообщают о захвате неизвестными нескольких крупных месторождений золота, меди и угля.

- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Премию получили Роджер Пенроуз, исследовавший черные дыры, а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез, открывшие сверхмассивный компактный объект в центре нашей галактики.

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