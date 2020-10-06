Минфин упростит правила работы с марками на алкоголь

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь, говорится в материалах на сайте ведомства. Речь идет о проекте постановления правительства.

Документ предусматривает унификацию типа марок для импортного и отечественного алкоголя - теперь для любого алкоголя, подлежащего маркировке, будут применяться федеральные специальные марки. Полномочия по выдаче марок будут централизованы в одном ведомстве - Росалкогольрегулировании.

Пока алкоголь, произведенный в России, маркируется федеральными специальными марками, которые выдаются Росалкогольрегулированием. Весь алкоголь, который импортируется на территорию страны, маркируется акцизной маркой на алкоголь, выдаваемой таможенными органами.

Упрощенная процедура выдачи марок на алкогольную продукцию предусматривает предоставление заявления, поданного через ЕГАИС -подавать все остальные документы и декларации не требуется (требование предоставлять ряд документов потеряло актуальность после введения в 2018 году "помарочного" учета алкогольной продукции). Таким образом, отменяются требования предъявлять обязательство об использовании марок и документ, подтверждающий его исполнение; отчет об использовании ранее выданных марок; копию лицензии; копию договора (контракта) поставки алкогольной продукции (для организации, осуществляющей импорт алкогольной продукции); расчет потребности в марках.

Проект постановления также предусматривает индексцию цены федеральной специальной марки - 1,89 рубля за штуку, что на 20 копеек больше, чем сейчас (действующая стоимость марки была установлена в 2018 году и с тех пор не менялась).

В рамках общественного обсуждения предлагается определить оптимальный уровень цены, который позволит производителю обеспечить необходимый уровень качества марок для их эффективного применения и одновременно не будет обременительным для бизнеса.

По данным АО "Гознак", на которые ссылается Минфин, повышение цены обусловлено индексацией стоимости марки на уровень инфляции, индексацией заработной платы, а также ростом общепроизводственных затрат на содержание резервных программно-аппаратных средств ЕГАИС, общехозяйственных затрат на расширение складов из-за необходимости увеличить запасы готовой продукции, затрат на доставку марок для сокращения ее сроков, используя перевозки авиатранспортом.

Индексация цены позволит производителю обеспечивать высокую степень защиты марок, исключающую возможность их подделки и повторного использования.