Дума приняла закон о тестовой маркировке импортного алкоголя в России

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об эксперименте по маркировке импортируемой алкогольной продукции в России, а не за ее пределами, как это организовано сейчас. Предполагается, что эксперимент пройдет в Калининградской области в период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 года.

Такие поправки в законопроект №1058461 на прошлой неделе внес председатель думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

Сейчас импортируемый алкоголь маркируется за рубежом, перед отправкой в Россию.

"При проведении эксперимента федеральные специальные марки в течение девяти месяцев со дня их получения заявителем должны быть нанесены на алкогольную продукцию, ввозимую в РФ и помещенную под таможенную процедуру таможенного склада, в рамках которой будет осуществляться маркировка", - говорится в принятом законе.

В рамка эксперимента будет протестирована возможность нанесения федеральных специальных марок на таможенных складах на алкоголь, помещенный под таможенную процедуру таможенного склада, с учетом необходимости обеспечения исключения рисков нелегального оборота ввозимого в Россию спиртного. По итогам эксперимент будет принято решение, нужна ли такая маркировка на постоянной основе.

Участвовать в тестировании будут уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения.