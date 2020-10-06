Путин заявил Медведчуку о готовности помочь восстановить отношения РФ и Украины

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности содействовать восстановлению российско-украинских отношений.

"Давно знаю, что вы занимаете, несмотря ни на какие сложности – их достаточно, к сожалению, – ясную позицию по восстановлению украинско-российских отношений, причём на всех уровнях. Мы очень рады тому, что в Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию. Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений", - сказал Путин во вторник на встрече с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Встреча с Мишустиным

После беседы с президентом Медведчука во вторник принял российский премьер Михаил Мишустин.

Мишустин пообещал изучить просьбу Медведчука о частичном снятии российских контрсанкций в отношении Украины и постараться найти взаимоприемлемое решение.

"Не мы начали эти процедуры, но, понимая, что в этом смысле нужно двигаться, я обещаю, что мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно", - сказал он на встрече с Медведчуком во вторник.

Медведчук рассказал, что часть украинских предприятий серьезно страдает от закрытия экспорта в Россию: закрытие российского рынка оставляет без работы около 150 тыс. сотрудников этих предприятий и их семей.

"Я понимаю, что Россия стоит на принципах того, что, если санкции введены, они должны отменяться в двустороннем порядке, это мне все хорошо известно. Но я бы хотел, чтобы вы попытались рассмотреть этот вопрос, насколько это возможно, изучить этот вопрос", - продолжил украинский политик.

"Я верю в то, что настанут времена, когда мы пойдем по пути отмены этих необоснованных, просто дурацких, я бы сказал, санкций, которые угробили фактически экономику Украины, потому что пострадала Украина от этих санкций, с учетом того экспортного потенциала, который был направлен на реализацию продукции на территории России", - добавил Медведчук.

По его словам, в будущем Россия и Украина отменят санкции. "Может, надо к этому будущему готовиться?" - спросил он.

В свою очередь, Мишустин заметил, что санкции Украины привели к падению двустороннего товарооборота.

"У нас, вы знаете, идет процесс импортозамещения, и эту нишу заняли компании из ЕврАзЭс, другие компании, которые, вы знаете, по правилам Российской Федерации в конкурентной борьбе принимают участие, в том числе и в конкурсах", - сказал премьер РФ.