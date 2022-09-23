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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Песков не в курсе, связывался ли Путин с Медведчуком

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что ему неизвестно, общался ли Владимир Путин с Виктором Медведчуком.

"Не располагаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

У него спросили, знают ли в Кремле, где сейчас находится Медведчук.

"Нет", - ответил Песков.

Пресс-секретаря спросили, может ли он подтвердить информацию о том, что обмен Медведчука действительно состоялся.

"Я не комментирую. Не даю информацию по теме обмена", - сказал Песков.

"Каждый обмен - это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой. В любом случае, можно приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят", - добавил он.

Днем ранее он также отказывался комментировать сообщения украинской стороны об обмене удерживаемыми лицами и о том, что российской стороне был передан украинский политик Виктор Медведчук.

Также 22 сентября Минобороны России официально сообщило о возвращении в страну 55 пленных военнослужащих армии России, Донецкой и Луганской народных республик. Затем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подписал указ об обмене пленными с Киевом, в результате которого был освобожден Медведчук. По словам Пушилина, Киев передал российской стороне 56 человек, Россия выдала 215 человек, в том числе из нацбатальонов.

Виктор Медведчук Украина Дмитрий Песков Владимир Путин Денис Пушилин Минобороны
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