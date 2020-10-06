Глава ФАС рассказал о пяти своих заместителях в президентском резерве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пять заместителей главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России могут в будущем поменять работу, став губернаторами в регионах страны, допускает глава ФАС Игорь Артемьев.

"Президент принял решение с подачи Сергея Кириенко, который курирует этот вопрос, что пять моих заместителей учатся на высших курсах, где они занимаются различными интеллектуальными и физическими упражнениями. В профессиональном плане они (конечно, тоже - ИФ) должны быть состоятельны. Пять моих заместителей. Фамилии сейчас не хочу называть", - сказал Артемьев журналистам во вторник в Крыму.

"Вообще говоря, президентский резерв - это кандидаты в губернаторы, кандидаты на высшие должности в федеральных органах исполнительной власти. Поскольку они и так уже в должностях высшей группы ФАС, будучи моими заместителями, то, соответственно, скорее всего это (будущие - ИФ) губернаторы", - отметил глава антимонопольной службы.

"Ребята родились в разных регионах России, не все москвичи и петербуржцы. У них есть родные края, куда они могут перейти и стать, на мой взгляд, великолепными губернаторами. Я, скрепя сердце, каждого из них благословил на это дело, понимая, что я кого-то потеряю здесь, в ФАС", - сказал Артемьев.