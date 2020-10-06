Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

Глава ФАС рассказал о пяти своих заместителях в президентском резерве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пять заместителей главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России могут в будущем поменять работу, став губернаторами в регионах страны, допускает глава ФАС Игорь Артемьев.

"Президент принял решение с подачи Сергея Кириенко, который курирует этот вопрос, что пять моих заместителей учатся на высших курсах, где они занимаются различными интеллектуальными и физическими упражнениями. В профессиональном плане они (конечно, тоже - ИФ) должны быть состоятельны. Пять моих заместителей. Фамилии сейчас не хочу называть", - сказал Артемьев журналистам во вторник в Крыму.

"Вообще говоря, президентский резерв - это кандидаты в губернаторы, кандидаты на высшие должности в федеральных органах исполнительной власти. Поскольку они и так уже в должностях высшей группы ФАС, будучи моими заместителями, то, соответственно, скорее всего это (будущие - ИФ) губернаторы", - отметил глава антимонопольной службы.

"Ребята родились в разных регионах России, не все москвичи и петербуржцы. У них есть родные края, куда они могут перейти и стать, на мой взгляд, великолепными губернаторами. Я, скрепя сердце, каждого из них благословил на это дело, понимая, что я кого-то потеряю здесь, в ФАС", - сказал Артемьев.

ФАС России Игорь Артемьев

Новости

Что произошло за день: вторник, 6 октября

Путин сообщил о поисках бюджетного варианта строительства новой Думы

Навальный попал в больницу

Навальный обратился к спецдокладчику ООН по политическим расправам

Навальный попал в больницу

ОЗХО заявила об отравлении Навального новым типом "Новичка"

ОЗХО заявила об отравлении Навального новым типом "Новичка"

Путин допустил отмену санкций против украинских компаний на взаимной основе

Навальный попал в больницу

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

Задержаны пятеро предполагаемых соучастников братьев Ананьевых

Задержаны пятеро предполагаемых соучастников братьев Ананьевых
Пандемия коронавируса

Врачей озадачила низкая доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге

Врачей озадачила низкая доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге
Пандемия коронавируса

Вторая COVID-вакцина центра "Вектор" прошла доклинические испытания

СВР признала Турцию принципиально новым фактором обострения в Карабахе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');