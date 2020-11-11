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Мишустин сменил руководство ФАС

Мишустин сменил руководство ФАС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением назначил руководителем Федеральной антимонпольной службы Максима Шаскольского, который до 11 ноября был вице-губернатором Петербурга.

Прежний глава ФАС Игорь Артемьев стал помощником премьера, следует из другого распоряжения.

Оба документа были опубликованы на сайте правительства сразу после встречи Мишустина с Шаскольским и уходящим руководителем ФАС Игорем Артемьевым, которую транслировал телеканал "Россия 24".

Артемьев руководил ФАС с марта 2004 года. Тогдашний премьер-министр Михаил Фрадков поставил его во главе антимонопольной службы на следующий день после ее создания. За 16 лет его руководства в России была сформирована существующая архитектура антимонопольного регулирования, приняты четыре пакета антимонопольных законов и подготовлен пятый. До работы в ФАС Артемьев с декабря 1999 года был депутатом Госдумы от "Яблока".

Сообщения о скорой отставке Артемьева появились одновременно о слухах о готовящихся перестановках в правительстве. 9 ноября на фоне этих слухов сменилось руководство Минэнерго, Минтранса, Минстроя, Минприроды и Минвостокразвития, Госдума одобрила эти кадровые решения на следующий день.

Шаскольский с января 2019 года отвечал в администрации Петербурга за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, курировал работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению. До этого он пять лет возглавлял АО "Петербургская сбытовая компания" (ПСК, входит в ПАО "Интер РАО"), еще ранее работал в этой компании управляющим директором-первым заместителем гендиректора, занимал различные должности в сбытовом подразделении компании "Ленэнерго", из которого впоследствии была образована ПСК.

Игорь Артемьев ФАС Михаил Мишустин правительство Максим Шаскольский Петербург

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