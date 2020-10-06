ВТБ перевел на удаленку свыше 50% сотрудников головного офиса и сети в Москве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ВТБ перевел на удаленный режим работы свыше 50% сотрудников головного офиса и сети в Москве, при необходимости готов оперативно вернуться к полностью дистанционному режиму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

В связи с изменением эпидемиологической обстановки банк ВТБ предпринял ряд оперативных действий для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Во всех отделениях и офисах ВТБ обеспечены необходимые меры санэпидбезопасности, указали в ВТБ.

"Понимая свою ответственность перед нашими клиентами, мы оставили работающими по всей стране все отделения банка. При этом мы предприняли все необходимые меры по обеспечению санитарных норм в клиентских офисах и стараемся минимизировать скопления людей в отделениях. В Москве мы перевели на удаленную работу свыше 50% сотрудников от общей численности головного офиса и сети в г. Москве. Для всех приходящих в офис действует требование о еженедельном тесте на коронавирус - тестирование организовано банком", - заявили в ВТБ.

В региональных отделениях решения о переводе сотрудников на удаленный режим принимаются региональными оперативными штабами в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

"В случае негативного развития эпидемиологической обстановки мы готовы оперативно вернуться к полностью дистанционному режиму - как показал опыт весны этого года, ВТБ может работать на "удаленке" так же эффективно и безопасно, как и в офисах", - сообщил банк.

Банк отмечает, что будет внимательно следить за дальнейшим развитием эпидемиологической ситуации и предпринимать все необходимые меры для защиты здоровья своих сотрудников и клиентов.