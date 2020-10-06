За сутки в Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5401 до 5442 – скончался еще 41 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

По данным штаба, это максимум летальных исходов из-за коронавируса в Москва с 19 июня (48 смертей)

Сутками ранее сообщалось о 31 жертве COVID-19 в Москве.

По последним данным, в Москве выявлено свыше 311 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Число выздоровевших превысило 255 тысяч человек.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил во вторник, что ситуация с COVID-19 в Москве становится сложнее, столица близка к пиковым значениям весны. В связи с этим власти города вводят временные ограничения.

Указом мэра Москвы с 9 октября в городе временно отменяется льготный проезд на транспорте: для школьников – до 18 октября, для москвичей 65+ и хроническими заболеваниями – до 28 октября.

Кроме того, работодателей столицы будут штрафовать за отсутствие переведенных на "удаленку" сотрудников. Размер наказания может составить от 100 до 300 тысяч рублей.