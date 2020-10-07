Новосибирский облсуд оставил лидера "Церкви последнего завета" в СИЗО

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд в среду оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей в Новосибирске лидеру "Церкви последнего завета" Сергею Торопу (Виссариону), передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Как заявила судья Галина Пудовкина, решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте обвиняемого было оставлено без изменений, а апелляционная жалоба защиты Торопа - без удовлетворения.

Защита просила суд избрать Торопу меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 года религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

21 сентября силовики задержали Торопа, и еще двух руководителей организации - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Суд арестовал всех троих до 22 ноября. Им предъявлены обвинение по ч. 1 ст. 239, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). Защита обжаловала арест.

25 сентября стало известно, что прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации этой религиозной организации, Красноярский краевой суд назначил его рассмотрение на 26 октября.