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Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета", известной также как "община Виссариона".

"Прокуратура Красноярского края провела проверку деятельности Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", в ходе которой установлены факты, свидетельствующие о наличии оснований для ликвидации ее в судебном порядке", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое основал житель Красноярского края Сергей Тороп (называющий себя Виссарионом) в 1991 году. В 1995 году религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе Красноярского края.

21 сентября силовики задержали руководителей организации Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, им планируется предъявить обвинение по статье "создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам".

Церковь последнего завета Красноярский край

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