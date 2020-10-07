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СК предъявил обвинение экс-сотруднику "Транснефти-Диаскана"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило бывшему первому замгендиректора-главному инженеру "Транснефти-Диаскана" Сергею Зубину обвинение в продаже разработок компании. Зубов признал вину и раскаялся, сообщили в СКР.

О задержании бывшего топ-менеджера компании стало известно 6 октября.

По версии следствия, пока Зубин работал в АО "Транснефть–Диаскан", он незаконно, без согласия собственника получил конструкторские документы на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на нефтяных объектах. По оценке специалистов, затраты на эти разработки превышали 2 миллиарда рублей.

В июле 2019 года он уволился, а в 2020 году предложил знакомому предпринимателю приобрести часть этих документов за 400 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе.

Разоблачить Зубина СК помогли сотрудники управления "П" Службы экономической безопасности ФСБ. Бывший менеджер был задержан с поличным при передаче документов и получении денег.

Ему вменяют ч. 3 ст. 183 УК (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности).

О мере пресечения задержанному ничего не сообщается.

Днем ранее советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин рассказал, что задержан бывший сотрудник компании, который вынес с работы "служебную документацию и программные алгоритмы, позволяющие проводить эффективную внутритрубную диагностику для обнаружения дефектов, в том числе и незаконных врезок". По словам Демина, после увольнения этот человек создал компанию в Подмосковье и начал через интернет искать возможных заказчиков на похищенную им документацию.

Транснефть-Диаскан Транснефть Сергей Зубин Игорь Демин ФСБ СКР

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