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Пожар в ялтинском санатории Минобороны потушен

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Пожар в санатории Минобороны "Ялта" потушен, сообщили в крымском управлении МЧС. Возгорание было локализовано в 8:17 по московскому времени, в 9:28 - полностью потушено.

Причины пожара установит специальная комиссия командования Черноморского Флота. Когда она завершит работу, Минобороны начнет в здании ремонт, чтобы оно было готово к новому курортному сезону, сообщили в пресс-службе Южного восточного округа. Из горевшего корпуса отдыхающих переселят в ближайшие военные санатории.

Около 7 часов утра в среду в одном из корпусов санатория загорелась обшивка между восьмым этажом и крышей, пострадал технический этаж, уточнили в пресс-службе Южного военного округа. Предварительной причиной пожара там назвали короткое замыкание проводки.

Из здания самостоятельно вышли около 370 человек. Никто не пострадал.

Затем пожар локализовали на площади 1200 кв. м.

Санаторий расположен в историческом центре Ялты, рядом с Набережной. Его три спальных корпуса стоят в парковой зоне с экзотическими растениями в 200 метрах от моря.

Крым Ялта Минобороны МЧС

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